Из-за угрозы взрыва была остановлена работа аэропорта Брюсселя

Причиной послужило сообщение о заложенной бомбе в самолете, прилетевшем в Брюссель из Португалии. Все рейсы были отменены, а лайнер был экстренно отбуксирован на запасную полосу, где его оцепили сотрудники службы безопасности. После тщательного осмотра специалисты не обнаружили бомбы. Пассажиры, находившиеся на борту, а это около 200 человек, все это время оставались в салоне. И только убедившись, что угрозы взрыва нет, их доставили в здание аэропорта. Из-за ЧП главная воздушная гавань бельгийской столицы была закрыта на три часа.