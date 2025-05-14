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Из-за угрозы взрыва была остановлена работа аэропорта Брюсселя

14 мая 2025 07:25
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Чрезвычайное происшествие нарушило работу крупнейшего в Бельгии международного аэропорта Шарлеруа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за угрозы взрыва была остановлена работа аэропорта Брюсселя-2

Причиной послужило сообщение о заложенной бомбе в самолете, прилетевшем в Брюссель из Португалии. Все рейсы были отменены, а лайнер был экстренно отбуксирован на запасную полосу, где его оцепили сотрудники службы безопасности. После тщательного осмотра специалисты не обнаружили бомбы. Пассажиры, находившиеся на борту, а это около 200 человек, все это время оставались в салоне. И только убедившись, что угрозы взрыва нет, их доставили в здание аэропорта. Из-за ЧП главная воздушная гавань бельгийской столицы была закрыта на три часа.

# ЧП # Авиасообщение

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