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Трамп снимает санкции с Сирии и проведёт с новым лидером этой страны встречу в Эр-Рияде

14 мая 2025 07:24
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Жители Дамаска вышли на улицы, чтобы отпраздновать решение президента США снять санкции с Сирии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп снимает санкции с Сирии и проведёт с новым лидером этой страны встречу в Эр-Рияде-2

По словам Дональда Трампа, решение о снятии санкций им было принято после обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии и президентом Турции. Сегодня же в Эр-Рияде он планирует встретиться с временным президентом Сирии. Ожидается, что Ахмет аш-Шараа даст понять, что новые власти страны хотят ослабить экономическое давление, вызванное санкциями США и Европы, которые были введены против прежнего руководства, и что Дамаск готов открыть новую страницу в отношениях с Вашингтоном.

# Международная политика

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