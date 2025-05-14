Зеленский заявил, что действие запрета переговоров с Москвой его не касается

По словам Владимира Зеленского, 15 мая он будет находиться в Турции, где планируется его встреча с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом пишет ТАСС.

Зеленский рассказал, что он ожидает возможности в Турции встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Как утверждает украинский политик, Киевом не рассматривается вариант, при котором состоится встреча представителей РФ и Украины в другом составе.

Также Зеленский сообщил, что указ о запрете на переговоры с Российской Федерацией на него не распространяется.

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