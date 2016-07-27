Сумасшедший из Японии требовал принять закон об эвтаназии инвалидов

Новости Японии. Японец, устроивший резню в доме инвалидов, направлен в прокуратуру. Там он будет находиться до окончания следствия.

А сам преступник во время допроса заявил, что своими действиями всего лишь спасал тяжелобольных людей с множественными заболеваниями.

И в содеянном он не раскаивается.

Напоминаем: 26-летний японец проник в дом инвалидов и убил ножом 19 человек, при этом ранил ещё 26. После чего мужчина сам пришел в полицейский участок и сдался.

Позже стало известно, что он требовал у парламента Японии принять закон об эвтаназии инвалидов.

Согласно мнению преступника, это ключ к предотвращению Третьей мировой войны. При этом организатор и исполнитель этого преступления плотно сидит на наркотических веществах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.