Прямой эфир

Сумасшедший из Японии требовал принять закон об эвтаназии инвалидов

27 июля 2016 08:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Японец, устроивший резню в доме инвалидов, направлен в прокуратуру. Там он будет находиться до окончания следствия.

А сам преступник во время допроса заявил, что своими действиями всего лишь спасал тяжелобольных людей с множественными заболеваниями.

И в содеянном он не раскаивается.

Напоминаем: 26-летний японец проник в дом инвалидов и убил ножом 19 человек, при этом ранил ещё 26. После чего мужчина сам пришел в полицейский участок и сдался.

Позже стало известно, что он требовал у парламента Японии принять закон об эвтаназии инвалидов.

Согласно мнению преступника, это ключ к предотвращению Третьей мировой войны. При этом организатор и исполнитель этого преступления плотно сидит на наркотических веществах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Нападение

Другие новости рубрики

Все новости
Террористы напрямую угрожают Лондону
27 июля 2016 08:12

Террористы напрямую угрожают Лондону

На территории ЕС может находится около 2000 потенциальных террористов
27 июля 2016 07:36

На территории ЕС может находится около 2000 потенциальных террористов

В Польше усилили меры безопасности из-за Всемирных дней молодёжи
27 июля 2016 07:33

В Польше усилили меры безопасности из-за Всемирных дней молодёжи