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Террористы напрямую угрожают Лондону

27 июля 2016 08:12
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Новости Великобритании. Высокий уровень террористической угрозы объявлен во всех церквях Великобритании. Это связано с убийством священника во Франции. Вину за совершённое 26 июля преступление взяло на себя исламское государство.

И вот теперь, как сообщают британские СМИ, угрозы подобного характера поступили и в адрес Соединенного Королевства. Лондон находится в списке мировых столиц, которым экстремисты угрожают напрямую. Помимо города на Темзе, приоритет террористов – Вашингтон. Об этом они заявили в соцсетях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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