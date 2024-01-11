Более 200 человек стали жертвами землетрясений в Японии

В Японии не прекращают борьбу с последствиями разрушительных землетрясений. Некоторые районы страны до сих пор не вернулись к привычному укладу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти помогают жителям наладить быт. Организован подвоз продуктов нуждающимся. Постепенно восстанавливают внутренние коммуникации. Несмотря на благоприятные прогнозы, готовым нужно быть ко всему.

Фумио Кисида, премьер-министр Японии:

Для защиты жизни и здоровья людей важно заранее рассмотреть вариант переселения местных жителей в более безопасную среду. Эвакуация поможет улучшить условия жизни. Также важно сделать это, чтобы не допустить инфекционные заболевания.