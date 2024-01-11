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Более 200 человек стали жертвами землетрясений в Японии

11 января 2024 19:34
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В Японии не прекращают борьбу с последствиями разрушительных землетрясений. Некоторые районы страны до сих пор не вернулись к привычному укладу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 человек стали жертвами землетрясений в Японии-1

Власти помогают жителям наладить быт. Организован подвоз продуктов нуждающимся. Постепенно восстанавливают внутренние коммуникации. Несмотря на благоприятные прогнозы, готовым нужно быть ко всему.

Более 200 человек стали жертвами землетрясений в Японии-4

Фумио Кисида, премьер-министр Японии:
Для защиты жизни и здоровья людей важно заранее рассмотреть вариант переселения местных жителей в более безопасную среду. Эвакуация поможет улучшить условия жизни. Также важно сделать это, чтобы не допустить инфекционные заболевания.

Более 200 человек стали жертвами землетрясений в Японии-7

Количество погибших в результате землетрясений в Японии превысило 200 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются. Однако шансов найти людей живыми, к сожалению, немного. С момента трагедии прошло 11 дней.

# Землетрясение # Фумио Кисида # Новости Японии

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