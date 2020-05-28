Из-за сильных дождей на юго-западе Китая повреждены десятки автомагистралей, подтоплены магазины и жилые дома

Новости Китая. На юго-западе Китая устраняют последствия непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные дожди спровоцировали в регионе масштабные наводнения и оползни. Некоторые районы оказались погребены под тоннами грязи.