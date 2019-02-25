Жители Окинавы проголосовали против размещения военной базы США

Референдум прошёл на острове накануне. Правительство Японии предлагает перенести крупнейшую базу Футенма в северную часть острова, однако губернатор Окинавы требует вовсе вывести базу из региона.

И это поддержали более 70% граждан. Почти 20% – за американскую базу на территории острова. На окончательное решение результаты референдума не повлияют. Судьбу военной базы будут решать премьер-министр страны и президент США.