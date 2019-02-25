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Жители Окинавы проголосовали против размещения военной базы США

25 февраля 2019 12:05
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Новости Японии. Жители японской Окинавы проголосовали против размещения военной базы США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Окинавы проголосовали против размещения военной базы США-1

Референдум прошёл на острове накануне. Правительство Японии предлагает перенести крупнейшую базу Футенма в северную часть острова, однако губернатор Окинавы требует вовсе вывести базу из региона.

Жители Окинавы проголосовали против размещения военной базы США-4

И это поддержали более 70% граждан. Почти 20% – за американскую базу на территории острова. На окончательное решение результаты референдума не повлияют. Судьбу военной базы будут решать премьер-министр страны и президент США.

# Военно-промышленный комплекс # Фотофакт

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