Жители Окинавы проголосовали против размещения военной базы США

Новости Японии. Жители японской Окинавы проголосовали против размещения военной базы США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Жители японской Окинавы проголосовали против размещения военной базы США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Референдум прошёл на острове накануне. Правительство Японии предлагает перенести крупнейшую базу Футенма в северную часть острова, однако губернатор Окинавы требует вовсе вывести базу из региона.
И это поддержали более 70% граждан. Почти 20% – за американскую базу на территории острова. На окончательное решение результаты референдума не повлияют. Судьбу военной базы будут решать премьер-министр страны и президент США.