Из-за шариков на выпускном обесточена часть Якутска

По традиции, на последнем звонке учащиеся выпустили в небо множество воздушных шаров. Так получилось, что поток ветра принес их прямо к линиям электропередачи. Шарики запутались в проводах и привели к отключению электричества. В результате без света остались 24 тысячи человек.