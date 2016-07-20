Прямой эфир

Из-за сбоя в управлении гидросамолётом в Китае погибли 5 человек

20 июля 2016 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Пять человек погибли во время крушения гидросамолета в Шанхае. Лайнер протаранил опору моста всего через несколько минут после взлёта и упал в воду.

На борту находились 10 человек. Пострадавших госпитализировали.

На место крушения прибыли спасатели и достали со дна покореженные фрагменты воздушного судна. Почему гидросамолет упал, на данный момент выясняется. Но, вероятнее всего, произошёл сбой в системе. Кстати, это был дебютный полет для авиалайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Крушение

Другие новости рубрики

Все новости
Американец, который убил свою сестру и её семью, получил пожизненное
20 июля 2016 14:52

Американец, который убил свою сестру и её семью, получил пожизненное

Великобритания отказалась возглавить ЕС в первом полугодии 2017 года
20 июля 2016 12:18

Великобритания отказалась возглавить ЕС в первом полугодии 2017 года

В Италии арестованы 13 нелегальных перевозчиков мигрантов
20 июля 2016 12:17

В Италии арестованы 13 нелегальных перевозчиков мигрантов