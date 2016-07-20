Из-за сбоя в управлении гидросамолётом в Китае погибли 5 человек

Новости Китая. Пять человек погибли во время крушения гидросамолета в Шанхае. Лайнер протаранил опору моста всего через несколько минут после взлёта и упал в воду.

На борту находились 10 человек. Пострадавших госпитализировали.

На место крушения прибыли спасатели и достали со дна покореженные фрагменты воздушного судна. Почему гидросамолет упал, на данный момент выясняется. Но, вероятнее всего, произошёл сбой в системе. Кстати, это был дебютный полет для авиалайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.