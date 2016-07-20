Великобритания отказалась возглавить ЕС в первом полугодии 2017 года

Новости Великобритании. Великобритания отказалась от председательства в Совете Европейского Союза в 2017 году. Об этом сообщила Дональду Туску новый премьер-министр страны Тереза Мэй.

Согласно плану, Соединённое королевство должно было возглавить ЕС на 6 месяцев во второй половине 2017 года. Однако из-за победы Brexit на туманном Альбионе такой расплывчатой остаётся и перспектива взаимоотношений в паре Евросоюз-Великобритания.

Несмотря на приверженность идеям независимой от континентальной Европы Британии, официальный Лондон рубить с плеча не намерен: механизм выхода из ЕС будет запущен не раньше 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.