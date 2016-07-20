В Италии арестованы 13 нелегальных перевозчиков мигрантов

Новости Италии. 13 человек арестовала полиция Италии за нелегальную перевозку мигрантов. Задержанные на протяжении долгого времени, за деньги естественно, привозили на Апеннины тысячи беженцев. После чего те переправлялись в страны Западной Европы.

Правоохранители задержали группу таких перевозчиков сразу в нескольких городах. В их числе Милан и Венеция. Отмечу, что миграционный кризис продолжает сотрясать основы Европейского общества.

Только за последние 6 месяцев в страны ЕС прибыли 200 тысяч нелегальных мигрантов.

И это только те, кто засветился. Реальная цифра, в том числе и благодаря таким теневым перевозчикам, может быть куда больше. При этом многие мигранты тонут в самодельных лодках в районе Сицилийского пролива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.