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В Италии арестованы 13 нелегальных перевозчиков мигрантов

20 июля 2016 12:17
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Новости Италии. 13 человек арестовала полиция Италии за нелегальную перевозку мигрантов. Задержанные на протяжении долгого времени, за деньги естественно, привозили на Апеннины тысячи беженцев. После чего те переправлялись в страны Западной Европы.

Правоохранители задержали группу таких перевозчиков сразу в нескольких городах. В их числе Милан и Венеция. Отмечу, что миграционный кризис продолжает сотрясать основы Европейского общества.

Только за последние 6 месяцев в страны ЕС прибыли 200 тысяч нелегальных мигрантов.

И это только те, кто засветился. Реальная цифра, в том числе и благодаря таким теневым перевозчикам, может быть куда больше. При этом многие мигранты тонут в самодельных лодках в районе Сицилийского пролива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувшие сутки спасатели достали из воды свыше 3000 соискателей лучшей жизни.  

# Беженцы

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