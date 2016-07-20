Американец, который убил свою сестру и её семью, получил пожизненное

Новости Чехии. Суд Чехии приговорил американца Кевина Далгрена к пожизненному заключению. Столь суровый вердикт в отношении преступника связан с убийством: три года назад он гостил у двоюродной сестры в чешском Брно.

И перед отъездом гражданин США убил не только свою сестру, но и её мужа с детьми.

После чего Далгрен сжёг их тела и улетел в США. Там его настигли агенты ФБР и, по просьбе чешской полиции, задержали. Всё это время преступник находился под стражей. В прошлом году американца выдали Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.