Из-за проливных дождей в Германии залито несколько городов

Под водой оказались улицы, первые этажи домов. В Виндхаузене даже пришлось эвакуировать более полутысячи местных жителей. Из-за наводнений в двух землях праздник был омрачен отсутствием электричества и питьевой воды. Аварийные службы пытаются, если не ликвидировать, то хотя бы минимизировать последствия стихии. Но делать это с каждым часом становится все сложнее, по прогнозам синоптиков в ближайшие часы уровень воды в реках может подняться на 4 метра.