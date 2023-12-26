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Из-за проливных дождей в Германии залито несколько городов

26 декабря 2023 09:09
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Сильные наводнения испортили Рождество жителям Баварии и Тюрингии. Из-за проливных дождей реки вышли из берегов и залили несколько городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за проливных дождей в Германии залито несколько городов-1

Под водой оказались улицы, первые этажи домов. В Виндхаузене даже пришлось эвакуировать более полутысячи местных жителей. Из-за наводнений в двух землях праздник был омрачен отсутствием электричества и питьевой воды. Аварийные службы пытаются, если не ликвидировать, то хотя бы минимизировать последствия стихии. Но делать это с каждым часом становится все сложнее, по прогнозам синоптиков в ближайшие часы уровень воды в реках может подняться на 4 метра.

# Природные явления # Новости Германии

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