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Наводнения в Бангладеш охватывают новые территории

26 августа 2024 07:28
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Наводнения в Бангладеш охватывают новые территории. В результате удара стихии без крова уже остались свыше 3 миллион человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения в Бангладеш охватывают новые территории-2

Количество пострадавших и жертв растет. По данным властей, в списке погибших по меньшей мере 18 человек. Вода затопила сотни сельских населенных пунктов и привела к оползням, разрушению домов. Также нарушено транспортное сообщение, проблемы с подачей электричества. Спасателям пока не удается взять стихию под контроль, дожди в регионе не прекращаются.

# Наводнение

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