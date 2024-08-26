Наводнения в Бангладеш охватывают новые территории

Гайдукевич: Запад ввёл санкции против Беларуси только из-за курса Лукашенко на союз с Россией

То, что Беларусь строит свое суверенное государство в союзе с Россией, построила – им это как кость в горле. Потому что для них Беларусь это полигон. Полигон, как Украина. Полигон, как Литва. Чтобы сегодня белорусы копали окопы против россиян.