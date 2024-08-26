Наводнения в Бангладеш охватывают новые территории. В результате удара стихии без крова уже остались свыше 3 миллион человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наводнения в Бангладеш охватывают новые территории. В результате удара стихии без крова уже остались свыше 3 миллион человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Количество пострадавших и жертв растет. По данным властей, в списке погибших по меньшей мере 18 человек. Вода затопила сотни сельских населенных пунктов и привела к оползням, разрушению домов. Также нарушено транспортное сообщение, проблемы с подачей электричества. Спасателям пока не удается взять стихию под контроль, дожди в регионе не прекращаются.