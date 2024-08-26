Ливанская группировка «Хезболла» атаковала Израиль

Обострилась ситуация на границе Израиля и Ливана. Группировка «Хезболла» нанесла удар по территории еврейского государства. Действия стали ответом на атаку Израиля по Бейруту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хезболла» запустила более трех сотен ракет, поразив 11 военных целей. Это был первый этап операции, который, как заявили представители движения, прошел успешно. Израиль ввел режим «особой ситуации» на территории страны на 48 часов. На фоне эскалации порядка 50 рейсов были отменены или задержаны в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион. Власти закрыли пляжи для туристов и предприняли другие меры безопасности. Ответ Иерусалима Ливану тоже был. Израиль нанес удары по его приграничной территории.