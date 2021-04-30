Из-за приграничного конфликта Кыргызстана и Туркменистана погибли 13 человек, в их числе ребёнок
Число погибших граждан Кыргызстана в результате конфликта на границе с Таджикистаном возросло до 13. Среди них – 12-летний ребенок. Еще более 130 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точные данные о потерпевших со стороны Душанбе пока не сообщаются.
29 апреля на границе двух стран произошла перестрелка между военными. Инциденту предшествовал конфликт между жителями приграничных сел. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Дело в том, что район, где произошла ситуация, считается спорной территорией. Из почти 1 000 километров границы между государствами согласовано лишь чуть более половины.
На данный момент обстановка в регионе спокойная. Стороны договорились прекратить вооруженные действия, а также создать совместную рабочую группу по урегулированию конфликтной ситуации на границе. Из зоны столкновений в безопасные районы эвакуированы более 2,5 тысячи жителей Кыргызстана.