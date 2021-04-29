Готовили взрывы зданий органов власти и вооружённые нападения. ФСБ России задержала сторонников украинских радикалов «М.К.У.»

Они также причастны к совершению насильственных преступлений и пропаганде экстремизма. У радикалов изъяли холодное оружие, электронные носители информации и средства коммуникации с инструкциями по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых преступлениях, видеоотчеты и переписку с главарями «М.К.У.».