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Готовили взрывы зданий органов власти и вооружённые нападения. ФСБ России задержала сторонников украинских радикалов «М.К.У.»

29 апреля 2021 17:46
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ФСБ России задержала 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества «М.К.У.», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовили взрывы зданий органов власти и вооружённые нападения. ФСБ России задержала сторонников украинских радикалов «М.К.У.»-1

Злоумышленники готовили взрывы зданий органов власти и вооруженные нападения на граждан в девяти российских городах.

Готовили взрывы зданий органов власти и вооружённые нападения. ФСБ России задержала сторонников украинских радикалов «М.К.У.»-4

Они также причастны к совершению насильственных преступлений и пропаганде экстремизма. У радикалов изъяли холодное оружие, электронные носители информации и средства коммуникации с инструкциями по изготовлению средств террора, сведения о совершенных и планируемых преступлениях, видеоотчеты и переписку с главарями «М.К.У.».

# Нападение # Фотофакт

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