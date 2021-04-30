Новости Великобритании. Королевский монетный двор Великобритании представил самую большую в истории монету. Деньги на нем чеканят уже 1 110 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На изготовление этого шедевра ушло 10 килограммов чистого золота. Мастера трудились 400 часов. Четыре дня ушло только на лазерную полировку.

При номинале в 10 тысяч фунтов стерлингов гигантская монета уже продана за шестизначную сумму.