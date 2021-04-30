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Королевский монетный двор Великобритании представил самую большую в истории монету

30 апреля 2021 07:53
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Новости Великобритании. Королевский монетный двор Великобритании представил самую большую в истории монету. Деньги на нем чеканят уже 1 110 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Королевский монетный двор Великобритании представил самую большую в истории монету-1

Королевский монетный двор Великобритании представил самую большую в истории монету-3

На изготовление этого шедевра ушло 10 килограммов чистого золота. Мастера трудились 400 часов. Четыре дня ушло только на лазерную полировку.

Королевский монетный двор Великобритании представил самую большую в истории монету-6

Королевский монетный двор Великобритании представил самую большую в истории монету-8

При номинале в 10 тысяч фунтов стерлингов гигантская монета уже продана за шестизначную сумму.

Королевский монетный двор Великобритании представил самую большую в истории монету-11

Королевский монетный двор Великобритании представил самую большую в истории монету-13

Понятно, что не поскупились коллекционеры, заполучив заключительную монету из памятной серии «Звери королевы».

# Драгоценности # Елизавета II # Фотофакт

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