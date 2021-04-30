Во время праздника в Израиле произошла трагедия: более 40 жертв и свыше 100 пострадавших

Новости Израиля. В Израиле во время религиозного праздника обрушилась трибуна. 44 человека погибли. Еще более 100 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Израиля. В Израиле во время религиозного праздника обрушилась трибуна. 44 человека погибли. Еще более 100 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К такому количеству жертв и пострадавших привела также сильная давка. Когда рухнула конструкция, началась паника. Люди, пытаясь покинуть стадион, падали на землю.
Это празднование стало первым массовым мероприятием в стране после отмены карантинных ограничений. В нем участвовали более 100 тысяч жителей.
На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи. В эвакуации пострадавших были задействованы армия и вертолеты.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «тяжелой катастрофой».