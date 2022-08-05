Из-за пожара в ночном клубе в Таиланде погибли 13 человек, ещё около 40 пострадали

Новости Таиланда. 13 человек погибли, около 40 пострадали при пожаре в ночном клубе в провинции Чонбури на востоке Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По рассказам очевидцев, огонь распространился очень быстро, так как крыша была сделана из легковоспламеняющихся материалов. Кроме того, в заведении была лишь одна дверь, из-за чего люди не могли выбраться из зала, который мгновенно заволокло дымом.