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Аномальная жара в Нидерландах грозит фермерам потерей урожая, в стране может прекратиться судоходство

05 августа 2022 09:20
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Новости Нидерландов. Из-за аномальной жары в Нидерландах возникла острая нехватка пресной воды. В стране даже пришлось создать оперативный штаб, который должен регулировать ее распределение и потребление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аномальная жара в Нидерландах грозит фермерам потерей урожая, в стране может прекратиться судоходство-1

Власти обратились к жителям с просьбой использовать воду экономно. Больше всего от зноя страдают фермеры, которые в этих условиях всеми силами пытаются спасти урожай. Если погода в ближайшее время не изменится, то в стране может прекратиться судоходство. Уровень воды в реках стремительно падает, а водным транспортом в Нидерландах перевозятся сотни тысяч тонн грузов.

# Погода # Новости Нидерландов # Фотофакт

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