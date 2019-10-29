Из-за пожара в Калифорнии Шварценеггер оставил свой дом

Новости США. Калифорния продолжает гореть. Огонь уничтожил около сотни зданий и продвинулся на 200 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под угрозой лесных пожаров оказались пригороды Лос-Анджелеса. В опасной зоне находятся 80 тысяч домов.