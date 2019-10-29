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Из-за пожара в Калифорнии Шварценеггер оставил свой дом

29 октября 2019 13:30
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Новости США. Калифорния продолжает гореть. Огонь уничтожил около сотни зданий и продвинулся на 200 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под угрозой лесных пожаров оказались пригороды Лос-Анджелеса. В опасной зоне находятся 80 тысяч домов.

Из-за пожара в Калифорнии Шварценеггер оставил свой дом-1

Пламя подбирается со стороны Беверли-Хиллз, где недвижимостью владеют многие знаменитости. Минувшей ночью власти объявили здесь экстренную эвакуацию.

Из-за пожара в Калифорнии Шварценеггер оставил свой дом-4

Вместе с сотнями людей, свои дома покинули актер Арнольд Шварценеггер и баскетболист Леброн Джеймс. Тушение пожаров усложняет сильный ветер и сухая погода.

# Пожар # Арнольд Шварценеггер # Фотофакт

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