Из-за пожара в Калифорнии Шварценеггер оставил свой дом
Новости США. Калифорния продолжает гореть. Огонь уничтожил около сотни зданий и продвинулся на 200 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под угрозой лесных пожаров оказались пригороды Лос-Анджелеса. В опасной зоне находятся 80 тысяч домов.
Пламя подбирается со стороны Беверли-Хиллз, где недвижимостью владеют многие знаменитости. Минувшей ночью власти объявили здесь экстренную эвакуацию.
Вместе с сотнями людей, свои дома покинули актер Арнольд Шварценеггер и баскетболист Леброн Джеймс. Тушение пожаров усложняет сильный ветер и сухая погода.