Александр Лукашенко поздравил турецкий народ с Днём Республики

Новости Турции. 29 октября турецкий народ отмечает День Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

29 октября 1923 года после распада Османской империи Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил Турцию независимой республикой. Традиционно праздничные гуляния начинаются в стране вечером 28 октября. Люди вывешивают флаги и устраивают красочные шествия.

Один раз в день шумная праздничная жизнь затихает, принимая участие в минуте молчания. Ближе к вечеру устраиваются фейерверки и выступления знаменитостей.

С национальным праздником турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.