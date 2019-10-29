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Александр Лукашенко поздравил турецкий народ с Днём Республики

29 октября 2019 13:13
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Новости Турции.  29 октября турецкий народ отмечает День Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко поздравил турецкий народ с Днём Республики-1

29 октября 1923 года после распада Османской империи Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил Турцию независимой республикой. Традиционно праздничные гуляния начинаются в стране вечером 28 октября. Люди вывешивают флаги и устраивают красочные шествия.

Александр Лукашенко поздравил турецкий народ с Днём Республики-4

Один раз в день шумная праздничная жизнь затихает, принимая участие в минуте молчания. Ближе к вечеру устраиваются фейерверки и выступления знаменитостей.

С национальным праздником турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и народ этой страны поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Фотофакт

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