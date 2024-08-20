Олаф Шольц: Германия не намерена сокращать военную помощь Киеву

Олаф Шольц отметил, что поколебать обещания ФРГ ничто не может. А нынешние дебаты о том, что Берлин намерен сократить инвестиции в Украину – не больше, чем инфоповод. Впрочем, он оказался весьма серьезным и даже повлек за собой последствия. Так, акции германского оборонного концерна упали в стоимости почти на 5 %. И это следствие сообщений о возможном прекращении военной помощи ВСУ. Сегодня ясно, что Берлин продолжит следовать своему плану по поддержке киевского режима. Правительство ФРГ в 2025 году планирует выделить Украине 4 миллиарда евро. Это самая большая сумма среди всех стран Европы.