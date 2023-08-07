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Из-за наводнения в Китае может рухнуть одна из крупнейших плотин в мире

07 августа 2023 20:09
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Новости Китая. В Китае может рухнуть одна из крупнейших плотин в мире. Она располагается на реке Янцзы и является самой дорогой за всю историю мировой гидроэнергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за наводнения в Китае может рухнуть одна из крупнейших плотин в мире-1

Сейчас уровень воды там поднялся выше критической отметки. А на спутниковых снимках можно увидеть деформацию конструкции. В случае разрушения плотины пострадают больше 400 миллионов человек. Виной всему небывалые дожди. Напомним, тайфун обрушился на страну еще в конце июля. Он же стал причиной наводнений и непрекращающихся дождей. Известно примерно о 30 погибших.

# Наводнение # Новости Китая # Фотофакт

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