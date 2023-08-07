Из-за наводнения в Китае может рухнуть одна из крупнейших плотин в мире

Новости Китая. В Китае может рухнуть одна из крупнейших плотин в мире. Она располагается на реке Янцзы и является самой дорогой за всю историю мировой гидроэнергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас уровень воды там поднялся выше критической отметки. А на спутниковых снимках можно увидеть деформацию конструкции. В случае разрушения плотины пострадают больше 400 миллионов человек. Виной всему небывалые дожди. Напомним, тайфун обрушился на страну еще в конце июля. Он же стал причиной наводнений и непрекращающихся дождей. Известно примерно о 30 погибших.