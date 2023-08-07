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В Китае растёт число погибших в результате наводнений

07 августа 2023 12:35
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Новости Китая. В Китае растет число погибших в результате наводнений. Количество жертв увеличилось до 30. Как минимум 18 человек числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае растёт число погибших в результате наводнений-1

Поиски людей продолжаются, как и ликвидация последствий тайфуна. Для этого привлечены тысячи военных и полицейских. Они укрепляют берега рек мешками с песком, помогают с ремонтом дорог и доставляют продовольствие в затопленные провинции. Из них продолжается эвакуация местных жителей.

Тайфун обрушился на страну еще в конце июля. Он же стал причиной наводнений и непрекращающихся дождей. Сразу несколько регионов КНР обновили рекорды по количеству осадков. Пекин пережил самые сильные ливни за последние 140 лет.

# Наводнение # Новости Китая # Фотофакт

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