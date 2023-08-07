Из-за проливных дождей на западе Германии фермеры потеряли практически весь урожай

Новости Германии. Немецкие фермеры бьют тревогу. Непрекращающиеся ливни затапливают местные поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Немецкие фермеры бьют тревогу. Непрекращающиеся ливни затапливают местные поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спустя несколько недель проливных дождей на западе Германии фермеры потеряли практически весь урожай. Также из-за непогоды на многих полях была остановлена жатва. Так, пшеницу не убирали более 4 недель. Многие колосья уже начали прорастать, что делает их непригодными для использования в качестве корма для животных или для производства муки.