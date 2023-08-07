Мятежники в Нигере объявили о закрытии воздушного пространства в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их словам, против республики готовятся вооруженные действия из-за рубежа. Поэтому принимаются меры для отражения атаки. Военные также предупредили, что любая попытка нарушить воздушное пространство будет отражена. Такое решение принято на фоне ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки, срок которого истек накануне. Ранее военачальники ЭКОВАС заявили, что разработали подробный план возможного применения силы.