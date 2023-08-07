Заместитель главы МВД Польши: погранслужба запросила подкрепление на границе с Беларусью

НАТО продолжает стягивать свои войска к восточным границам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Активнее всех это делает Варшава. Погранслужба Польши запросила подкрепление на границе с Беларусью. Об этом заявил заместитель главы МВД республики.

По его словам, пограничники нуждаются в помощи военных и просят направить еще тысячу солдат. При этом сейчас на границе находятся более 1 000 военных, сотни единиц техники, в том числе, два боевых вертолета. Пилоты которых, как отметили в польском оборонном ведомстве, без колебаний готовы применить оружие. К слову, Польша не только увеличивает группировку войск у наших границ, но и активно работает над увеличением общей численности своей армии. Местное правительство приняло решение увеличить войска с трех до семи дивизий и довести количество военнослужащих в армии со 160 до 300 тысяч.