Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США

Новости США. Массовые протесты охватили американский Миннеаполис. Беспорядки не прекращаются в городе уже несколько суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все началось после смерти афроамериканца, который скончался в результате жесткого обращения полиции.

При задержании мужчину повалили на землю. Затем один из полицейских поставил ему колено на шею. В результате афроамериканец задохнулся. Причастных к инциденту правоохранителей сразу же уволили. Начато расследование.

Произошедшее вызвало волну негодования граждан. Протестующие грабят магазины и поджигают здания. Некоторые бросают в правоохранителей камни и бутылки.

В ответ на это полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. Обстановка стремительно переросла в чрезвычайно опасную ситуацию.