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Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США

28 мая 2020 19:29
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Новости США. Массовые протесты охватили американский Миннеаполис. Беспорядки не прекращаются в городе уже несколько суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США-1

Все началось после смерти афроамериканца, который скончался в результате жесткого обращения полиции.

Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США-4

При задержании мужчину повалили на землю. Затем один из полицейских поставил ему колено на шею. В результате афроамериканец задохнулся. Причастных к инциденту правоохранителей сразу же уволили. Начато расследование.

Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США-7

Произошедшее вызвало волну негодования граждан. Протестующие грабят магазины и поджигают здания. Некоторые бросают в правоохранителей камни и бутылки.

Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США-10

В ответ на это полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. Обстановка стремительно переросла в чрезвычайно опасную ситуацию.

Из-за массовых протестов власти Миннеаполиса обратились к Нацгвардии США-13

Власти города обратились за помощью к Национальной гвардии США.

# Акции протеста # Фотофакт

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