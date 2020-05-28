Во Франции мужчина устроил стрельбу на совещании, а потом попытался покончить с собой

Новости Франции. Во Франции продолжается расследование инцидента со стрельбой на предприятии по добыче мрамора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина ворвался в кабинет, где проходило рабочее совещание, и открыл огонь по сотрудникам. Погибли три человека, еще один пострадал.