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Во Франции мужчина устроил стрельбу на совещании, а потом попытался покончить с собой

28 мая 2020 19:26
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Новости Франции. Во Франции продолжается расследование инцидента со стрельбой на предприятии по добыче мрамора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции мужчина устроил стрельбу на совещании, а потом попытался покончить с собой-1

Мужчина ворвался в кабинет, где проходило рабочее совещание, и открыл огонь по сотрудникам. Погибли три человека, еще один пострадал.

Во Франции мужчина устроил стрельбу на совещании, а потом попытался покончить с собой-4

После этого стрелок попытался покончить с собой, однако его задержали правоохранители. Сейчас он находится в больнице.

# Стрельба # Фотофакт

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