Во Франции мужчина устроил стрельбу на совещании, а потом попытался покончить с собой

Новости Франции. Во Франции продолжается расследование инцидента со стрельбой на предприятии по добыче мрамора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции продолжается расследование инцидента со стрельбой на предприятии по добыче мрамора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина ворвался в кабинет, где проходило рабочее совещание, и открыл огонь по сотрудникам. Погибли три человека, еще один пострадал.
После этого стрелок попытался покончить с собой, однако его задержали правоохранители. Сейчас он находится в больнице.