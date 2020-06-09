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Полицейскому, подозреваемому в убийстве Джорджа Флойда, грозит до 40 лет тюрьмы

09 июня 2020 13:17
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Новости США. Ярким примером того, как мирные демонстрации могут превратиться в массовые беспорядки, остается ситуация в США, где уже больше двух недель не утихают протесты. Правда, в последние дни они приобрели более мирный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейскому, подозреваемому в убийстве Джорджа Флойда, грозит до 40 лет тюрьмы-1

В американском Хьюстоне 9 июня – последний день прощания с Джорджем Флойдом, смерть которого и стала причиной волнений. На церемонию приехали тысячи граждан со всей страны. Афроамериканец стал символом мирового протеста против расовой дискриминации.  

Полицейскому, подозреваемому в убийстве Джорджа Флойда, грозит до 40 лет тюрьмы-4

8 июня состоялся первый суд над причастным к трагическому инциденту правоохранителем. Обвиняемому предоставили возможность выйти под залог. Следующие слушания по этому громкому делу состоятся в конце месяца.

Правоохранителю грозит наказание в виде тюремного заключения до 40 лет.

# Массовые беспорядки # Джордж Флойд # Фотофакт

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