Полицейскому, подозреваемому в убийстве Джорджа Флойда, грозит до 40 лет тюрьмы

Новости США. Ярким примером того, как мирные демонстрации могут превратиться в массовые беспорядки, остается ситуация в США, где уже больше двух недель не утихают протесты. Правда, в последние дни они приобрели более мирный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В американском Хьюстоне 9 июня – последний день прощания с Джорджем Флойдом, смерть которого и стала причиной волнений. На церемонию приехали тысячи граждан со всей страны. Афроамериканец стал символом мирового протеста против расовой дискриминации.

8 июня состоялся первый суд над причастным к трагическому инциденту правоохранителем. Обвиняемому предоставили возможность выйти под залог. Следующие слушания по этому громкому делу состоятся в конце месяца.

Правоохранителю грозит наказание в виде тюремного заключения до 40 лет.