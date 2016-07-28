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В Индии сезонные дожди нарушили жизнь 1,5 миллиона человек

28 июля 2016 13:53
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Новости Индии. В Индии сезонные дожди нарушили нормальное течение жизни на территории, где проживают 1,5 миллиона человек.

Уничтожены десятки деревень, о жертвах пока говорить преждевременно – бедствие не просто продолжается, но еще даже не достигло пика.

В среднем, наводнения в восточных штатах Индии уносят в год около 100 жизней: нынешнее будет сильнее обычного, поскольку уровень выпавших осадков уже превысил норму на 4%.

Пока военным удается вызволять из ловушек людей, которые взяты в плен разбушевавшимся потоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Проблема в том, что нет сведений о ситуации в удаленных и отрезанных от «большой земли» регионах: там может твориться что угодно.

В соседнем Непале те же дожди уже погубили 40 человек, более трех десятков там числятся пропавшими без вести. 

# Наводнение

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