В Индии сезонные дожди нарушили жизнь 1,5 миллиона человек

Новости Индии. В Индии сезонные дожди нарушили нормальное течение жизни на территории, где проживают 1,5 миллиона человек.

Уничтожены десятки деревень, о жертвах пока говорить преждевременно – бедствие не просто продолжается, но еще даже не достигло пика.

В среднем, наводнения в восточных штатах Индии уносят в год около 100 жизней: нынешнее будет сильнее обычного, поскольку уровень выпавших осадков уже превысил норму на 4%.

Пока военным удается вызволять из ловушек людей, которые взяты в плен разбушевавшимся потоком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема в том, что нет сведений о ситуации в удаленных и отрезанных от «большой земли» регионах: там может твориться что угодно.

В соседнем Непале те же дожди уже погубили 40 человек, более трех десятков там числятся пропавшими без вести.