Музей мороженого открылся в Нью-Йорке. Всем любителям прохладного лакомства вход с 11.00 до 15.00 – бесплатный.

Музей состоит из 6-ти залов. В одном из них гостям предлагают съедобные воздушные шарики, наполненные гелием.

Другой представляет собой шоколадную комнату.

Главным же экспонатом считается большой бассейн с разноцветной кондитерской посыпкой. Здесь посетители могут нырнуть в бутафорские конфеты.

Подают здесь и эксклюзивное мороженое, рецепт которого никто не раскрывает, и самые популярные нью-йоркские десерты.

Правда, чтобы отведать все это, нужно поторопиться. Открыто сладкое хранилище будет лишь до конца лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.