Музей мороженого открылся в Нью-Йорке. Всем любителям прохладного лакомства вход с 11.00 до 15.00 – бесплатный.
Музей состоит из 6-ти залов. В одном из них гостям предлагают съедобные воздушные шарики, наполненные гелием.
Другой представляет собой шоколадную комнату.
Главным же экспонатом считается большой бассейн с разноцветной кондитерской посыпкой. Здесь посетители могут нырнуть в бутафорские конфеты.
Подают здесь и эксклюзивное мороженое, рецепт которого никто не раскрывает, и самые популярные нью-йоркские десерты.
Правда, чтобы отведать все это, нужно поторопиться. Открыто сладкое хранилище будет лишь до конца лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.