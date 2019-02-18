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Во Франции завели 140 уголовных дел на полицейских за применение чрезмерной силы в отношении демонстрантов

18 февраля 2019 11:49
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Новости Франции. Во Франции завели 140 уголовных дел на полицейских. Их  обвиняют в применении чрезмерной силы против демонстрантов во время акций «желтых жилетов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции завели 140 уголовных дел на полицейских за применение чрезмерной силы в отношении демонстрантов-1

Около ста протестующих обратились с подобными жалобами во Французскую лигу прав человека. В МВД страны убеждены, что действия сотрудников полиции соразмерны агрессивным нападениям со стороны хулиганов.

Во Франции завели 140 уголовных дел на полицейских за применение чрезмерной силы в отношении демонстрантов-4

К слову, сегодня участники движения «желтых жилетов» начали марш протеста от Триумфальной арки к Марсовому полю.

Во Франции завели 140 уголовных дел на полицейских за применение чрезмерной силы в отношении демонстрантов-7

# Акции протеста # Фотофакт

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