Во Франции завели 140 уголовных дел на полицейских за применение чрезмерной силы в отношении демонстрантов

Новости Франции. Во Франции завели 140 уголовных дел на полицейских. Их обвиняют в применении чрезмерной силы против демонстрантов во время акций «желтых жилетов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Во Франции завели 140 уголовных дел на полицейских. Их обвиняют в применении чрезмерной силы против демонстрантов во время акций «желтых жилетов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около ста протестующих обратились с подобными жалобами во Французскую лигу прав человека. В МВД страны убеждены, что действия сотрудников полиции соразмерны агрессивным нападениям со стороны хулиганов.
К слову, сегодня участники движения «желтых жилетов» начали марш протеста от Триумфальной арки к Марсовому полю.