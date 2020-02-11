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Из Венеции будут выгонять туристов, которые не оплатили налог на въезд

11 февраля 2020 08:50
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Новости Италии. Из Венеции будут выгонять туристов, отказавшихся платить налог на въезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот взнос с 1 июля должны будут оплачивать путешественники, приехавшие в город на один день. 

Из Венеции будут выгонять туристов, которые не оплатили налог на въезд-1

Сумма будет варьироваться в зависимости от загруженности города и может составить от 3 до 10 евро. Заплатить налог путешественники смогут на вокзалах и портах, а также на сайте мэрии.

Из Венеции будут выгонять туристов, которые не оплатили налог на въезд-4

Наличие оплаты выборочно будут проверять правоохранители. В случае её отсутствия туристу придется выплатить штраф от 50 до 300 евро.

Из Венеции будут выгонять туристов, которые не оплатили налог на въезд-7

Тех, кто откажется это сделать, принудительно выставят из Венеции, и лишат права когда-либо вернуться в город.

# Налоги # Фотофакт

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