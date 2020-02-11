Из Венеции будут выгонять туристов, которые не оплатили налог на въезд

Новости Италии. Из Венеции будут выгонять туристов, отказавшихся платить налог на въезд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот взнос с 1 июля должны будут оплачивать путешественники, приехавшие в город на один день.

Сумма будет варьироваться в зависимости от загруженности города и может составить от 3 до 10 евро. Заплатить налог путешественники смогут на вокзалах и портах, а также на сайте мэрии.

Наличие оплаты выборочно будут проверять правоохранители. В случае её отсутствия туристу придется выплатить штраф от 50 до 300 евро.