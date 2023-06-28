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Из крупнейшего завода по производству взрывчатки в Польше украли все секретные данные

28 июня 2023 13:32
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Новости Польши. В Польше разгорелся грандиозный скандал, виновником которого стал крупнейший в Евросоюзе завод по производству взрывчатки для нужд НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из крупнейшего завода по производству взрывчатки в Польше украли все секретные данные-1

Как стало известно, из компьютеров предприятия исчезли секретные данные. В ходе расследования службы безопасности выяснилось, что на них была установлена программа-шпион, которая копировала все документы и отправляла сведения в неизвестном направлении. С учетом того, что завод изготавливает компоненты для натовских ракет, противотанковых мин и авиабомб, эта утечка оказалась серьезной проблемой, так как касается наиболее тщательно охраняемых оборонных данных. Например, какое количество боеприпасов было произведено.

# Хищение # Новости Польши # Фотофакт

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