Из крупнейшего завода по производству взрывчатки в Польше украли все секретные данные

Новости Польши. В Польше разгорелся грандиозный скандал, виновником которого стал крупнейший в Евросоюзе завод по производству взрывчатки для нужд НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно, из компьютеров предприятия исчезли секретные данные. В ходе расследования службы безопасности выяснилось, что на них была установлена программа-шпион, которая копировала все документы и отправляла сведения в неизвестном направлении. С учетом того, что завод изготавливает компоненты для натовских ракет, противотанковых мин и авиабомб, эта утечка оказалась серьезной проблемой, так как касается наиболее тщательно охраняемых оборонных данных. Например, какое количество боеприпасов было произведено.