Экотеатр открылся в Лондоне. Организаторы с помощью творчества пытаются донести до зрителей проблемы климата

Новости Великобритании. Один среди многоэтажек. Экотеатр открылся в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Называется он оранжерея. И кстати, конкурентов во всем королевстве не имеет. Собирают театр только летом, когда не нужны отопление и свет. Цель организаторов – с помощью творчества донести до зрителей современные проблемы природы и климата.

Лаура Кент, актриса:

Я стараюсь вести экологичный образ жизни. Но здесь я осознала, что в театре это трудно осуществить, особенно, если бюджет небольшой. Меня удивило то, как театр с этим справляется. Это показывает, что абсолютно любой может идти таким путем.