Экотеатр открылся в Лондоне. Организаторы с помощью творчества пытаются донести до зрителей проблемы климата
Новости Великобритании. Один среди многоэтажек. Экотеатр открылся в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Называется он оранжерея. И кстати, конкурентов во всем королевстве не имеет. Собирают театр только летом, когда не нужны отопление и свет. Цель организаторов – с помощью творчества донести до зрителей современные проблемы природы и климата.
Лаура Кент, актриса:
Я стараюсь вести экологичный образ жизни. Но здесь я осознала, что в театре это трудно осуществить, особенно, если бюджет небольшой. Меня удивило то, как театр с этим справляется. Это показывает, что абсолютно любой может идти таким путем.
Спешите видеть. За лето театр даст всего 15 спектаклей. Так что желающие познакомиться с творчеством коллектива, не зевайте. Ведь потом актеры уйдут в отпуск аж до следующего лета. Вот такой вот короткий театральный сезон. Но зато программа насыщенная. И музыкальные постановки, и творческие вечера, и традиционные спектакли.