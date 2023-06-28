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Экотеатр открылся в Лондоне. Организаторы с помощью творчества пытаются донести до зрителей проблемы климата

28 июня 2023 12:20
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Новости Великобритании. Один среди многоэтажек. Экотеатр открылся в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Называется он оранжерея. И кстати, конкурентов во всем королевстве не имеет. Собирают театр только летом, когда не нужны отопление и свет. Цель организаторов – с помощью творчества донести до зрителей современные проблемы природы и климата.

Экотеатр открылся в Лондоне. Организаторы с помощью творчества пытаются донести до зрителей проблемы климата-1

Лаура Кент, актриса:
Я стараюсь вести экологичный образ жизни. Но здесь я осознала, что в театре это трудно осуществить, особенно, если бюджет небольшой. Меня удивило то, как театр с этим справляется. Это показывает, что абсолютно любой может идти таким путем.

Экотеатр открылся в Лондоне. Организаторы с помощью творчества пытаются донести до зрителей проблемы климата-4

Спешите видеть. За лето театр даст всего 15 спектаклей. Так что желающие познакомиться с творчеством коллектива, не зевайте. Ведь потом актеры уйдут в отпуск аж до следующего лета. Вот такой вот короткий театральный сезон. Но зато программа насыщенная. И музыкальные постановки, и творческие вечера, и традиционные спектакли.

# Театр # Новости Великобритании # Фотофакт

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