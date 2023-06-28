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ВСК РФ ударили по топливной инфраструктуре ВСУ

28 июня 2023 12:57
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ВКС Российской Федерации нанесли высокоточные удары по объектам нефтепереработки и хранению топлива для Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом информирует оборонное ведомство РФ, пишет РИА Новости. 

Сообщается, что цель удара достигнута. По информации Минобороны РФ, за минувшие сутки на Донецком направлении украинская армия потеряла более 240 человек. Российскими военными уничтожены две бронированные машины, пикапы, самоходная артиллерийская установка. ВС РФ успешно отразили атаки в районе Времевского отступа в ДНР. 

Сообщается о потерях ВСУ в результате ударов ВС РФ и на Запорожском направлении. За минувшие сутки украинская армия потеряла до 230 военных, два танка, три бронированные машины, автомобили и гаубицы. По информации Минобороны России, украинские диверсанты намеревались высадиться на части острова на Херсонском направлении. Там потери противника составили до пятидесяти бойцов. 

ВСУ потерпели поражение и при попытках наступления на Краснолиманском направлении. Военные РФ отбили атаки в районе Кузьмино в ЛНР и Григоровки в ДНР. 
 

# Международная политика

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