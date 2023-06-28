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Дуда прибыл в Киев на переговоры с Зеленским

28 июня 2023 12:25
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Польский лидер Анджей Дуда находится в украинской столице, где проведет переговоры с Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что с необъявленным визитом в Киев Дуда прибыл в среду, 27 июня. В канцелярии польского президента информируют, что его встреча с Зеленским связана с празднованием украинского Дня конституции. Лидеры государств также намерены обсудить ситуацию на Запорожской АЭС и на фронте. В числе тем в процессе переговоров обозначается и подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле текущего года.

Анджей Дуда в последний раз находился с визитом в Украине год назад.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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