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Итальянского гребца лишили медали на Паралимпиаде из-за телефона в лодке

02 сентября 2024 13:00
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Итальянский спортсмен-гребец Джакомо Перини лишен бронзовой медали Паралимпийских игр в Париже из-за телефона в его лодке. Об этом пишет РИА Новости.

Атлет занял третье призовое место в категории PR1, но после соревнований в его сумке обнаружили телефон, что нарушает установленные правила. 

Перини заявил, что забыл убрать устройство и не использовал его. Апелляцию отклонили, и Федерация гребли Италии теперь собирается подать апелляцию на это решение в Международную федерацию. Обладателем бронзовой медали стал австралиец Эрик Хорри.

# Олимпиада 2024

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