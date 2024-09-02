Итальянского гребца лишили медали на Паралимпиаде из-за телефона в лодке

Итальянский спортсмен-гребец Джакомо Перини лишен бронзовой медали Паралимпийских игр в Париже из-за телефона в его лодке. Об этом пишет РИА Новости.

Атлет занял третье призовое место в категории PR1, но после соревнований в его сумке обнаружили телефон, что нарушает установленные правила.

Перини заявил, что забыл убрать устройство и не использовал его. Апелляцию отклонили, и Федерация гребли Италии теперь собирается подать апелляцию на это решение в Международную федерацию. Обладателем бронзовой медали стал австралиец Эрик Хорри.