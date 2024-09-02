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В Южной Корее проводят расследование в отношении Telegram

02 сентября 2024 11:47
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Как сообщает агентство Yonhap, полицейские Южной Кореи приступили к расследованию в отношении Telegram по обвинению в рассылке запрещенных фейковых роликов сексуального характера. Об этом пишет ТАСС.

Это первый подобный случай расследования в этой стране. Telegram не передает данные аккаунтов правоохранительным органам Южной Кореи и других государств, включая США.

22 августа газета опубликовала статью о том, что в каналах Telegram были созданы и распространялись такие видеоролики, часто несовершеннолетними. Их жертвами становились обычные южнокорейцы, в том числе несовершеннолетние.

# Международная политика

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