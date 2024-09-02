Израильские дети начали учебный год в бомбоубежищах

Вместо праздничной линейки – прилеты. Вместо классов – подвалы. Израильские дети на севере страны начали новый учебный год в бомбоубежищах. Их праздник омрачен обострением напряженности между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащихся детских садов и школ отправляют в бункеры. Их обустроили похожими на комнаты отдыха. Там дети играют, рисуют, учатся читать и ждут родителей, многие из которых сейчас на массовых протестах, которые охватили всю страну. География демонстраций расширяется, а численность их участников растет. Поводом стало убийство шести заложников жителей Израиля, которые находились в руках палестинского движения ХАМАС. Шествия давно вышли за рамки обычной акции, они буквально парализовали страну. С перебоями ходит общественный транспорт. Авиасообщение тоже разорвано. Аэропорты Хайфы и Бен-Гуриона отменяют рейсы. Пассажиры толпятся в залах ожидания.