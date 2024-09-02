Анкара подала заявку на вступление Турции в БРИКС

Турция направила заявку на присоединение к БРИКС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В Анкаре стремятся усилить влияние в мире и установить новые связи за рамками отношений с традиционными союзниками Запада.

В июле министр внутренних дел Турции Хакан Фидан объявил о стремлении страны вступить в БРИКС. При этом Россия одобряет этот интерес.

С 1 января 2024 года Москва является председательствующей страной в БРИКС, куда теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В рамках своего председательства Россия организует более 200 мероприятий.