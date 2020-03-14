Итальянцы поют и танцуют на балконах. Так они поддерживают врачей, которые борются с коронавирусом

Новости Италии. У итальянцев на карантине нет времени хандрить: жители многих городков страны выходят на балконы и поют вместе песни, танцуют и выставляют свои неоднообразные будни в социальные сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пандемия заставила итальянцев держаться друг от друга подальше. Но выход предприимчивые нашли: придумали флешбом с разнообразным репертуаром. Музыкальная акция продлится до понедельника.

Правда, аплодировать «народным артистам» некому. Все сами. Но ничего. Они же рукоплещут всем врачам и медсестрам, которые ведут борьбу с опасной инфекцией.