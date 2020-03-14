В Москве +1, в Киеве около 0. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 марта

В Париже синоптики обещают дождливую погоду и +10. Небольшая облачность и на градус теплее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают дождливую погоду и +10. Небольшая облачность и на градус теплее в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».
Тот же метеорасклад и +14 ожидается в Риме. В Мадриде обещают сильный дождь и +6. В Софии будет пасмурно и всего +3.
На градус больше в Анкаре. В Афинах будет дождливо и +8. Распогодится над Прибалтикой. В Риге и Вильнюсе ожидается +5 градусов.
Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю
На три пункта больше обещают в Варшаве. Солнечно и около 0 будет в Киеве. Обойдётся без дождя и в Москве, ожидается +1.