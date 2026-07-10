Италию накрыла очередная волна жары

Это означает, что погода представляет угрозу для здоровья всего населения, а не только для пожилых и больных. Как отметили в ведомстве, список городов, на которые распространяется предупреждение будет расширяться. По данным синоптиков, температурные показатели июля превышают климатическую норм на 10-12 градусов. Власти рекомендуют жителям по возможности уезжать из городов, так как из-за асфальта и бетона воздух там прогревается еще больше. В некоторых районах Рима он раскалился до 57 градусов.