Италию накрыла очередная волна жары

Италию накрыла очередная волна аномальной жары. Температура воздуха в центральных и южных частях регионах достигла +45 градусов. Министерство здравоохранения ввело высший красный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Италию накрыла очередная волна аномальной жары. Температура воздуха в центральных и южных частях регионах достигла +45 градусов. Министерство здравоохранения ввело высший красный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это означает, что погода представляет угрозу для здоровья всего населения, а не только для пожилых и больных. Как отметили в ведомстве, список городов, на которые распространяется предупреждение будет расширяться. По данным синоптиков, температурные показатели июля превышают климатическую норм на 10-12 градусов. Власти рекомендуют жителям по возможности уезжать из городов, так как из-за асфальта и бетона воздух там прогревается еще больше. В некоторых районах Рима он раскалился до 57 градусов.