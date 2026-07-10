В Польше открыли завод по выпуску боевых беспилотников

Польша сделала еще один шаг на пути масштабной милитаризации. Там запущен новый завод по производству боевых беспилотников. Он будет выпускать и системы радиоэлектронной борьбы с дронами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработанный Институтом военных технологий беспилотник может летать со скоростью более 200 километров в час и имеет дальность полета от 400 до 1200 километров в зависимости от задачей и целей. Как было заявлено, данный проект усилит боевую мощь польской армии и обеспечит независимые поставки техники для Вооруженных сил.

Цезарий Томчик, заместитель министра обороны Польши:

Мы находимся на площадке, где запущена первая производственная линия для польских беспилотников типа «Шахед», что позволяет начать их производство уже сегодня. Это ключевой шаг для нас. Польша строит свою армаду беспилотников, и за этим термином стоит, прежде всего, около десятка различных проектов, предназначенных для нанесения ударов вглубь территории противника, а также для массового производства каждой из этих систем. Сюда входят беспилотники большой дальности, беспилотники с реактивными двигателями, крылатые ракеты и все, что позволит нам поражать цели на расстоянии более 1000 километров.

На развитие производства своих беспилотников Варшава выделит 26 миллиардов злотых или почти 6 миллиардов евро. Остается добавить, что по данным польских СМИ страна занимает первое место в Европе по количеству зарегистрированных операторов дронов.