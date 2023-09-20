В Черногории автобус рухнул в 15-метровый овраг – 2 человека погибли, 22 ранены

Новости Черногории. Два человека погибли, 22 получили ранения при аварии с автобусом в Черногории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он слетел с дороги и рухнул в 15-метровый овраг. Для оказания помощи пострадавшим прибыли бригады медиков и несколько десятков спасателей. Девять пассажиров с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Всего в салоне находились 35 человек. Полиция выясняет причины происшествия. По основной версии, виновником аварии стал водитель автобуса.